أسرة متوفي تحطم محتويات"العيني الفرنساوي" وجامعة القاهرة تشكل لجنة لحصر التلفيات

كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة القاهرة، أنه تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد تلفيقات وخسائر الحادث الذي وقع في قصر العيني الفرنساوي، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أنها اتخذت الإجراءات لإصلاح التلفيات بشكل فوري حتى لا تتأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تقرر تشكيل لجنة طبية لفحص الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة منذ وصولها للمستشفى، وأكدت المصادر على تشديد الاجراءات الأمنية.

وأشار تقارير رُفع من المستشفي إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن كل الإجراءات الطبية تم اتخاذها مع المصاب الذي توفي بعد دخوله المستشفى مصابًا بطلق ناري.

وأوضحت الجامعة، الحادث يمكن أن يقع في أي مؤسسة، ولا يعني وجود أي قصور في المهام بالعناية بالمرضى داخل قصر العيني الفرنساوي ومستشفيات الجامعة، والجامعة ملتزمة بتطبيق اجراءات السلامة والأمان داخل المستشفيات الجامعية.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عدد من المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد وفاة أحد أقاربهم بعد إصابته بطلق ناري لخلافات مع آخرين.

كانت قد تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه، وفور فواته متأثرا بالطلق الناري، قام أشخاص من أسرته بالاعتداء على ممتلكات المستشفى وبعض أفراد الطاقم الطبي.