رعاية المواطنين في الخارج على رأس أولويات الدولة المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات أو من خلال توفير الرعاية لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وواصلت وزارة الخارجية -خلال العام الذي يسدل ستاره- جهودها في هذا الصدد من خلال اللجان القنصلية ومأموريات الرقم القومي، حيث عُقدت اللجنة القنصلية المصرية - الإماراتية (مارس 2019)، كما قامت الوزارة وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتنظيم 8 مأموريات لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالخارج خلال الفترة من 9-6-2019 حتى 12-9-2019 شملت دول (الإمارات - الأردن - فرنسا - لبنان - الولايات المتحدة - السعودية - الكويت).

وحققت الدبلوماسية المصرية على مدار العام العديد من الإنجازات القنصلية في مجال رعاية المصريين في الخارج، منها التنسيق مع بعثاتنا القنصلية في الخارج للتدخل لدى السلطات المعنية لتسوية مشكلات الشركات المصرية، والتنسيق مع بعثاتنا القنصلية وأجهزة الدولة المعنية في شحن جثامين المواطنين المصريين المتوفين في الخارج، ومن بين هذه الحالات إعادة رفات مواطن عُثر عليه في ليبيا في أكتوبر 2018 بعد تطابق عينة الـ DNA مع والدته.

كما قامت البعثات القنصلية في الخارج بمتابعة المشكلات والقضايا التي يتعرض لها المواطنون المقيمون في الخارج وتقديم المشورة القانونية لهم، بما في ذلك القضايا العمالية بالتنسيق مع المستشارين العماليين في تلك الدول، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات استلام شيكات تعويضات المصريين في حادث سقوط الرافعة بالحرم المكي عام 2015.

ونجحت العديد من بعثاتنا القنصلية في الخارج في إعادة عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن سواء لتعثرهم المادي أو لانتهاء فترة محكوميتهم القضائية، واستخراج وثائق سفر لهم.

وفي سياق آخر.. تلقت وزارة الخارجية عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عددًا كبيرًا من الشكاوى يتم التعامل معها من قبل القطاع القنصلي بالوزارة، كما تقوم الوزارة باستقبال كافة المواطنين المُترددين على القطاع لتقديم شكواهم والعمل على حلها.

كما قامت بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالنابغين المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الممثلة للجاليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى التنسيق مع بعثاتنا في الخارج والجهات الوطنية المعنية، لتسهيل منح تأشيرات الدخول للوفود المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية التي تستضيفها مصر.

وتواصل الخارجية المشروعات الجارية لتطوير العمل القنصلي ومن بينها مشروع ميكنة المعاملات القنصلية، ومشروع مركز تطوير الخدمات القنصلية المتكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير مكاتب التصديقات، ومشروع تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني، والتأشيرة الإلكترونية.

وخلال العام الحاري، قامت الخارجية -وتسهيلًا على المواطنين المصريين- بإعادة افتتاح مكتب تصديقات العامرية، كما يجرى الإعداد لافتتاح مكاتب تصديقات في كلٍ من محافظتيّ المنيا وقنا.