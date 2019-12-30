حدث في 8ساعات| تحذير من الأرصاد.. والحكومة تعلن 7 يناير إجازة رسمية
كتب - أحمد مسعد:
شهدت اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية المهمة، كان أبرزها، تهنئة القوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول العام الجديد، والزراعة تنفي وجود نقص في الإنتاج المحلى لمحصول الطماطم، والأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة، والحكومة تعلن 7 يناير إجازة رسمية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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