وزيرة البيئة تُشيد بجهود المجتمع المحلي بسانت كاترين في حماية الحياة البرية

كتب- محمد نصار:

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسكان المجتمع المحلي بالمحميات الطبيعية وخاصة محمية سانت كاترين لمشاركتهم في رصد وتسجيل الحياة البرية مما يعكس نجاح برامج الوزارة في دمج المجتمع المحلي في أعمال صون وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وكانت عائلة من سكان المجتمع المحلي بمحمية سانت كاترين قد رصدت وسجلت عدد من الحيوانات البرية والتواصل مع فريق عمل المحمية وإبلاغهم بالحدث لتسجيله وهو ما تم التأكد منه بمسح المنطقة ورصد آثار الحيوانات البرية من قبل المتخصصين وخبراء المحمية.

وتابعت: "وتُعد هذه الواقعة خير دليل على دور المجتمع المحلي وأهميته في حماية وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجي في الحفاظ على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال دعم الوزارة لتعزيز وتكامل الشراكات بين إدارة المحميات والمجتمع المحلي بما يساهم في جودة النظم الإيكولوجية ويحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.