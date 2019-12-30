البابا تواضروس يترأس صلوات عشية رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

كتب مصطفى علي

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدٍ الثلاثاء، صلاة عشية ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

يشارك البابا في صلاة عشية رأس السنة عدد من الأساقفة والكهنة ومئات الأقباط في الإسكندرية.

وتشهد جميع الكنائس إجراءات أمنية مشددة، حيث تتولى قوات الأمن تأمين الكنائس من الخارج، فيما يقوم كشافة الكنيسة بتنظيم الكنيسة وتأمينها من الداخل، وتم منع وقوف السيارات أمام الكنائس، والتأكد من بطاقات الهوية ووشم الصليب للمصلين، ومنع دخول الألعاب النارية أو حملها، والتنبيه على الأقباط بعدم التجمع أمام الكنائس عقب القداسات والانصراف فوراً إلى منازلهم، وفرضت وزارة الداخلية كردونات أمنية ومنطقة أمنه حول كل كنيسة.