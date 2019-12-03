"مستقبل وطن": حريصون على تمثيل كل القوى في الانتخابات

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إننا نعلم جيدا الواقع المصري والانتخابات، وعلينا أن نرجع بالذاكرة كيف تم اختيار البرلمان الحالي، مشيرا إلى أن أغلب أعضاءه تم اختيارهم من خلال الانتخابات لمرشحي الفردي، وتساءل: "هل المنتج مرضي؟".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

وأضاف الخولي أن الجلسة تستهدف تغيير مناخ الواقع المصري: "نتمنى نحن كمستقبل وطن تمثيل كل القوى الوطنية في الانتخابات القادمة، حتى تكون كافة الآراء موجودة داخل المجلس".

وتابع: علينا أن نخرج من هذه الجلسات بمنهج لأن يكون الناخب المصري لديه قدرة على الاختيار في الانتخابات.