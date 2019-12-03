الإسكان: حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمديني حدائق أكتوبر والشروق

10 أيام وينتهي التقديم.. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي-

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بمنطقة ابني بيتك ٧ ومنطقة ١١٨٥عمارة "إسكان اجتماعي"، ومنطقة الأولي بالرعاية ومنطقة إسكان أبناء الجيزة وبعض محاور المدينة.

وقال فتحي: أسفرت الحملة عن إزالة عدد من المخالفات، ومنها الأنشطة التجارية التي تعمل بدون تراخيص، وكذا استخدامات البدرومات أسفل العمارات بالمخالفة، كما تم مصادرة عدد من المعدات والأدوات والتحفظ عليها بجهاز المدينة، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين شرطة التعمير وشرطة المرافق، وإدارة التنمية والأحياء والأمن بجهاز المدينة، تطبيقا لمبدأ سيادة القانون.

وفي سياق متصل، قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية بالمدينة، والتي تعيق حركة المواطنين، بالتنسيق مع شرطة المدينة وشرطة المرافق والإدارات المعنية بالجهاز.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي أن الحملة استهدفت الأسواق التجارية بمركز خدمات شمال إسكان المستقبل، حيث تم رفع الإشغالات المتواجدة بممرات المشاة، وكذا التندات المخالفة غير المرخصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا استمرار حملات إزالة المخالفات لتحقيق الانضباط داخل وخارج الأسواق، وذلك بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.​