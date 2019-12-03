الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددًا من المشروعات القومية بدمياط
06:52 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
القاهرة- (مصراوي):
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط في حضور كبار المسئولين في الدولة.
ويفتتح الرئيس أيضًا، عددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
711
-
222
-
179
-
165
-
90
-
80
-
79
-
59
-
51
-
50
-
45
-
38
-
36