أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددًا من المشروعات القومية بدمياط

06:52 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددًا من المشروعات القومية بدمياط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (مصراوي):

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط في حضور كبار المسئولين في الدولة.

ويفتتح الرئيس أيضًا، عددًا من الوحدات السكنية ومركزًا للتعليم المدني، وفندق اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم في منطقة الدلتا.

السيسي المشروعات القومية دمياط مدينة دمياط للأثاث الوحدات السكنية فندق اللسان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يفتتح اليوم عددًا من المشروعات القومية بدمياط (اضغط للتفاصيل)