بالصور- وزير الثقافة تلتقي ماجدة صالح رائدة فن الباليه

كتب- محمد عاطف:

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتورة ماجدة صالح، أول باليرينا مصرية، وأول رئيس لدار الأوبرا المصرية قبل افتتاحها، أثناء زيارتها للقاهرة بعد فترة غياب، قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت عبدالدايم إن ماجدة صالح نموذج مشرف وفخر للوطن، مشيرة إلى نجاحها في تحقيق العديد من الإنجازات أثناء توليها رئاسة دار الأوبرا المصرية، ومسئولية المعهد العالي للباليه، إلى جانب بصماتها البارزة في عالم الإبداع خاصة في مجال فن الباليه.

وأشادت عبدالدايم بدورها المميز والمتواصل في التعريف بالثقافة والفنون المصرية داخل المجتمع الأمريكي.

ومن ناحيتها، أكدت ماجدة صالح متابعتها للحراك الفكري والفني في الوطن، وأشادت بدور الدبلوماسية الثقافية الخارجية التي تعكس ريادة مصر الحضارية، وتعمل على إيجاد تواصل وجداني مستمر مع أبنائها المغتربين، مشيرة إلى الصحوة التنويرية التي تشهدها البلاد حاليًا، وتتردد أصدائها في مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ماجدة صالح إحدى رائدات فن الباليه في مصر والوطن العربي، حيث كانت ضمن عارضات الباليه الخمس اللاتي أرسلهن الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق إلى روسيا، لدراسة فن الباليه لتكوين نواه فرقة الباليه المصرية، وبدأت تعلم الباليه في سن مبكرة والتحقت بمدرسة الكونسرفتوار في الإسكندرية، والتي كانت تضم قسمًا متخصصًا يشرف عليه معلمين من الأكاديمية الملكية البريطانية، وحصلت على وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبدالناصر تقديرًا لدورها، وشغلت منصب عميد المعهد العالي للباليه ورئيس دار الأوبرا المصرية قبل افتتاحها عام 1988.​