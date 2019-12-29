"مسلة وشلال".. رئيس غرب القاهرة يوضح موقع كباش الأقصر في ميدان التحرير

كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، إنه لا يوجد مخطط مرئي كامل لتطوير ميدان التحرير.

وأضاف خشبة لـ"مصراوي"، أن أعمال تطوير الميدان، تشمل نقل 4 تماثيل لكباش من الأقصر إلى الميدان، بالإضافة إلى وضع مسلة الملك رمسيس الثاني بعد الانتهاء من عمليات ترميمها.

وأوضح رئيس حي غرب القاهرة، أنه تجري الآن أعمال حفر حتى مستوى محطة مترو السادات، لصب القاعدة الخرسانية الضخمة التي ستحمل المسلة بعد نقلها للميدان.

وأشار إلى أن المسلة يبلغ ارتفاعها 19 مترًا، لافتًا إلى أنه سيتم وضع المسلة على القاعدة الخرسانية ووضع الكباش الأربعة بجانب المسلة، في رمزية لحمايتها: "سيرمز الأمر إلى أن الكباش تحمي المسلة".

وأكد رئيس الحي، أنه سيتم إنشاء شلال صغير حول المسلة وليس نافورة، لإضافة لمسة تاريخية مميزة لأهم ميادين القاهرة، تزامنًا مع إعادة القاهرة التراثية، لما كانت عليه من قبل.

وتابع: "يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير للعقارات المحيطة من خلال إعادة طلاء واجهاتها، وطلاء الأرصفة في الميدان ومداخل ومخارج محطة المترو".