وفد من أئمة ليبيا يزور هيئة كبار العلماء بالأزهر

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كتب - محمود مصطفى:

التقى اليوم الوفد الليبي الثامن المتدرب بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، الدكتور أحمد معبد شيخ المجالس الحديثية، عضو هيئة كبار العلماء، بعد ختام الدورة الثامنة لأئمة وخطباء وعلماء وشيوخ قبائل دولة ليبيا.

وألقى الدكتور صلاح العادلي الأمين العام للهيئة، كلمة رحب فيها بالوفد، وعرّف بالهيئة وجهودها المختلفة وإصداراتها المتعددة والمتنوعة، موضحاً مدى أهمية العلاقة بين مصر وليبيا، ووضح الأهمية العلمية والتاريخية للهيئة تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر .

وألقى الدكتور أحمد معبد، كلمة ذكر فيها الأئمة بأنهم في سفر لطلب العلم الأزهري الوسطي، وأوصاهم بأن يكونوا خير حاملين للرسالة، وخير مبلغين عن الأزهر وعلماءه الأجلاء، مطالباً إياهم بأن يتحلوا بإدراك دورهم الهام في سبيل محاربة الفكر المتطرف والعنف والإرهاب، بالعلم والفكر الأزهري الوسطي المعتدل.

من جانبه أشاد الشيخ أكرم الجراري، المسئول عن الوفد، رئيس فرع المنظمة بليبيا، بالدور الهام الذي يلعبه الأزهر والمنظمة، من خلال إقامة هذه الدورات التدريبية لمحاربة الغلو والتطرف الذي يهدد ليبيا والوطن العربي .

وأكد أنه من خلال تدريب أكثر من ٣٠٠ إماماً ومتدرباً أصبح الفكر الأزهري المعتدل ينتشر بسرعة هائلة في ليبيا، بفضل الدور الذي يقوم به المتدربون بعد عودتهم لمناطق بليبيا المختلفة، من خلال العديد من الأنشطة التى تقام في مختلف المناطق الليبية لمواجهة الغلو والعنف والتطرف.

وقدم رئيس الوفد الشكر والتقدير، لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، ولهيئة كبار العلماء، ومجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ولجمهورية مصر العربية علي كافة الجهود الطيبة المبذولة تجاه الأخوة الليبيين في محنتهم التي تمر بها بلادهم، وتم توزيع بعض إصدارات الهيئة على الأعضاء.