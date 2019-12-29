اجتماع لمجلس الصحفيين غدا لتحديد ميعاد لجنة القيد واستعدادات العمومية

الأحد 29 ديسمبر 2019

03:41 م الأحد 29 ديسمبر 2019

كتب- مصطفى علي:

دعا ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس النقابة لاجتماع مجلس غدا الاثنين فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، لتحديد ميعاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين.

كما يبحث الاجتماع الاستعداد لعقد الجمعية العمومية العادية لاعتماد الميزانية ومناقشة شؤون النقابة.