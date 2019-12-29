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اجتماع لمجلس الصحفيين غدا لتحديد ميعاد لجنة القيد واستعدادات العمومية

03:41 م الأحد 29 ديسمبر 2019
اجتماع لمجلس الصحفيين غدا لتحديد ميعاد لجنة القيد واستعدادات العمومية

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

دعا ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس النقابة لاجتماع مجلس غدا الاثنين فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، لتحديد ميعاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين.

كما يبحث الاجتماع الاستعداد لعقد الجمعية العمومية العادية لاعتماد الميزانية ومناقشة شؤون النقابة.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين مجلس الصحفيين

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