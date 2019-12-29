مؤشر الفتوى: مصر تتصدر دول العالم في فتاوى الطلاق

كتب - محمود مصطفى:

أكد المؤشر العالمي للفتوى، أن مصر تصدرت دول العالم في فتاوى الطلاق على مدار عام 2019، بنسبة 28%، واستقبلت الدار أكثر من أربعة آلاف فتوى شهريا حول هذه الظاهرة، أي ما يعادل 28 ألف فتوى سنويا.

وأضاف المؤشر في تقرير حصاده لعام 2019، الذي أصدره اليوم، رصد ما يقرب من 50 ألف فتوى حول الطفل والمرأة والطب وغيرها من القضايا الاجتماعية، وتوصل إلى أن 10% من فتاوى السلفيين على مدار العام تدعم زواج القاصرات، وتدور أحكامها حول ألفاظ (حلال – جائز – ومباح).

وكشف المؤشر، انتشار الفتاوى المرتبطة بالعنف الأسري وأسئلة المستفتين عن كيفية التعامل مع تلك الظاهرة بنسبة 23% من جملة الفتاوى المرتبطة بقضايا العنف ضد المرأة، يليها فتاوى الختان وتشويه الأعضاء الأنثوية بنسبة 20%، وفتاوى الحرمان من الميراث بنسبة 17%... وغيرها من القضايا.

وتوصل المؤشر من خلال استطلاع رأي أجراه إلى أن 84% من المواطنين يرفضون حملات المقاطعة بشكل قاطع، وأن 95% من فتاوى المؤسسات الدينية الرسمية ترسّخ فكرة الزواج الشرعي، فيما جاءت 90% من فتاوى الزواج في التنظيمات الإرهابية لتنفيذ أيديولوجيات متطرفة وليس لأجل إحياء مبادئ الشريعة وبناء المجتمعات والأوطان.

وأوضح المؤشر أن فتاوى الطفل شكّلت (4%) من إجمالي الفتاوى المرصودة عالميًّا على مدار العام، ودارت (47%) منها حول العبادات، مثل أحكام صيام الأطفال واصطحابهم إلى المساجد.. إلخ، فيما جاءت (22%) منها محذرة من الألعاب الإلكترونية العنيفة مثل: الحوت الأزرق والبوكيمون وبابجي وغيرها.

ولفت المؤشر أيضًا إلى أن الفتاوى الطبية شكّلت (17%) من جملة الفتاوى المرصودة عالميًّا، واستحوذت مصر على 32% منها، والفتاوى الطبية الخاصة بالتنظيمات المتطرفة لا تحتل نسبة تذكر بالنسبة لمجمل فتاويها، وهذا يقود إلى احتمالين؛ الأول: أن التنظيمات تتعامل مع الطب على أنه وصفات علاجية لا شأن للفتوى بها، والأمر الثاني أن الأمور الطبية يتم تداولها عبر غرف مغلقة، ومن أبرز الفتاوى المتداولة لديهم في ذلك المجال فتاوى داعش بأن أجساد الكفار ليست محل احترام ويمكن سلبها واستئصالها لعلاج المسلم.

فتاوى تنظيم داعش وأخواته "جهادية".. والإخوان "استقطابية"

وخلص مؤشر الإفتاء إلى أنه رصد أكثر من (3000 فتوى) من أكثر من 2500 إصدار للتنظيمات الإرهابية، وتبين أن 51% منها فتاوى "جهادية"، لافتًا إلى أن تنظيم "داعش" كان الأكثر استخدامًا لتلك الفتاوى الجهادية، حيث بلغت 84% من إجمالي فتاويه.

وأوضح المؤشر أن أكثر من (50%) من فتاوى جماعة الإخوان، تحرِّض دومًا على العنف والحروب الأهلية واستهداف الجيوش الوطنية، وأكثر من (40%) من فتاويها "استقطابية"، تتسم بالبعد عن التشدد في ظاهرها لأجل استقطاب المتلقي وتهيئته لتقبل الفكر المتطرف؛ ومن ثم تشكيله بحسب توجهات الجماعة

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