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الزراعة: فرق بيطرية لمجابهة إنفلونزا الطيور في المحافظات

05:27 م السبت 28 ديسمبر 2019
الزراعة: فرق بيطرية لمجابهة إنفلونزا الطيور في المحافظات

الطيور

كتب- أحمد مسعد:

كلّف الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، بوزارة الزراعة، قطاع الطب الوقائي بنشر فرق مديريات الطب البيطري على مزارع الطيور؛ لتطبيق ما يعرف بالأمان الحيوي.

وقال محمود لـ"مصراوي"، إن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد الفترة الحالية، تعتبر أجواء مناسبة لانتشار المرض بين الطيور، ما يهدد الثروة الداجنة والإنسان حال انتشاره وعدم السيطرة عليه.

وأضاف محمود، أن الفرق مهمتها تنفيذ الخطة الموسمية المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى تطبيق الأمان والتعامل الصحي السليم مع البؤر المصابة، ومتابعة الأمان الحيوي في المزارع والتحصين، وتنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة عند اكتشاف بؤرة أو عند وجود بلاغات بالاشتباه.

وأوضح رئيس الهيئة، أهمية توعية المربين وأصحاب المزارع وصغار المنتجين، بأعراض الإصابة، وسرعة تبليغ مديريات الطب البيطري في كل محافظة.

ولفت إلى أن فرق الاستجابة السريعة بالوحدات بالمحافظات مدعمة بالأدوات والمطهرات والمنشورات اللازمة، موضحًا أنها على أتم الاستعداد للاستجابة إلى أي بلاغات باشتباه وجود إصابات بالمرض.

وتابع: "الحملة حتى الآن حصنّت ما يقرب من مليوني طائر خلال شهر ونصف فقط".

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