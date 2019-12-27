​مصادر: وزيرة الثقافة تعتزم انتداب نيفين محمود لرئاسة "دار الوثائق"

كتب- محمد عاطف:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، إن الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، تعتزم انتداب الدكتورة نيفين محمود، للقيام بأعمال رئيس دار الوثائق القومية، محل الدكتور هشام عزمي رئيس الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق الحالي، على أن يتولى الأخير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، بشكل رسمي.

ونيفين محمود، أستاذ مساعد في قسم الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيسة قسم الوثائق والمكتبات بالكلية، وتم تكليفها بأعمال رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، خلفًا للدكتور عبدالواحد النبوي، بقرار أصدره الكاتب حلمي النمنم، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الأسبق، حمل رقم 140 بتاريخ 10 مارس 2015، ومن وقتها مازالت تتولى المنصب نفسه ويتم التجديد لها بقرار سنوي من وزير الثقافة.​