محافظ الجيزة: غلق 13 مركزا للدروس الخصوصية وأكاديمية وهمية

الجيزة - أ ش أ:

أغلقت محافظة الجيزة أكاديمية تعليمية وهمية بحي العجوزة لإدارتها بدون ترخيص، كما تم غلق ١٣ مركزا للدروس الخصوصية.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد في بيان اليوم الجمعة- إن الغلق تم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص وتدعى قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.

وأشار راشد إلى أن المحافظة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة؛ حيث تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحي وشرطة المرافق لتنفيذ القرار الوزاري، وقامت اللجنة بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الأختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.

وأكد استمرار الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه تم غلق 5 مراكز تعليمية بحي بولاق الدكرور، وذلك خلال الحملات التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، كما تم غلق 6 مراكز بحي الطالبية وتشميع أحد المعاهد التعليمية غير المرخصة بشارع خالد أمين وغلق مركزين بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المراكز مارست الدروس الخصوصية دون سند قانوني وفقًا للجان المشكلة من قبل المحافظة ومديرية التربية والتعليم لمراقبتها، مشددا على قطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحهم مرة أخرى.

وناشد المحافظ الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.