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"الإفتاء": غدًا.. أول أيام شهر جمادي الأولى

07:14 م الخميس 26 ديسمبر 2019
"الإفتاء": غدًا.. أول أيام شهر جمادي الأولى

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الجمعة، هو أول أيام شهر جمادي الأولى، لعام 1441 هجرية.

وقدمت دار الإفتاء المصرية، التهنئة للأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

دار الإفتاء المصرية شهر جمادي الأولى استطلاع هلال جمادي الأولى

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