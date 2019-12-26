"الإفتاء": غدًا.. أول أيام شهر جمادي الأولى

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الجمعة، هو أول أيام شهر جمادي الأولى، لعام 1441 هجرية.

وقدمت دار الإفتاء المصرية، التهنئة للأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.