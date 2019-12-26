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باسم عبدالكريم مستشارًا إعلاميًا لوزير الطيران المدني

06:20 م الخميس 26 ديسمبر 2019
باسم عبدالكريم مستشارًا إعلاميًا لوزير الطيران المدني

الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، الخميس، قرارًا بتكليف باسم سامي عبدالكريم مستشارًا إعلاميـًا لوزير الطيران المدني، وذلك بجانب عمله رئيسًا للإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بوزارة الطيران، خلفًا لدينا الفولى مدير عام الدعاية والإعلام بالشركة القابضة لمصر للطيران.

يذكر أن باسم عبد الكريم كان يشغل منصب مستشارًا إعلاميًا لوزير الطيران الأسبق شريف فتحي وتم تغييره فور تولي الفريق يونس المصري لوزارة الطيران.

وتولى باسم العديد من الوظائف في شركة مصر للطيران قبل أن يتولى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والداخلية بوزارة الطيران المدني.

محمد منار وزير الطيران المدني باسم عبد الكريم

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