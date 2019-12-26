يخت بـ300 جنيه وغواصة بـ250.. أسعار رحلات مائية وسفاري رأس السنة بجنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

استعدت منتجعات جنوب سيناء السياحية، لاستقبال أعياد الميلاد "الكريسماس"، بتقديم عروض وتخفيضات علي رحلات السفاري، والتخييم، والرحلات البحرية، والرحلات المائية، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

"مصراوي" رصد متوسط أسعار وتكلفة الرحلات في جنوب سيناء، خلال السطور التالية.

وصل متوسط أسعار الرحلة البحرية في مدينة شرم الشيخ إلي 310 جنيهات، على يخت "5 نجوم" إلى جزيرة تيران، أو محمية رأس محمد، على مدار يوم كامل مع توفير وجبة الغداء ومشروبات بنظام "أوبن بوفيه"، إضافة إلى عمل الصيد والغطس.

بينما بلغت تكلفة الرحلة إلى مدينة دهب 230 جنيه للفرد، ضمن برنامج، يتضمن "رحلة سفاري في محمية أبو جالوم، والكانيون، ومنطقة الجبال الملونة، ومنطقة البلو هول، ورحلة صيد وغطس، وركوب الجمال علي البحر، مع توفير وجبة غداء".

رحلة السفاري بـ"البيتش بجي"

تتميز جنوب سيناء بتوفير رحلات سفاري بالـ"بيتش بجي" مع الشاي البدوي في خيمه بدوية، والاستمتاع بصدى الصوت في الجبال، وسهرة بدوية وعشاء بدوي خلال الكريسماس، بمتوسط أسعار 180 جنيه للفرد، و120 للفردين.

رحلة الملاهي المائية

شهدت عروض الرحلات المائية تخفيض سعر التذكرة من 220 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للفرد، بالإضافة إلى الاستمتاع بغواصة تحت الماء في البحر لمدة ساعتين ونص تشمل الانتقالات لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة بسعر 250 جنيهًا.

وكذلك رحلة سهرة وعشاء على اليخت بتكلفة 350 جنيهًا، وتنطلق في الساعة الخامسة مساءً، مع وجود فقرات ترفيهية، مثل الغناء والرقص الشرقي.

كما تتميز المحافظة بتوفير رحلات العشاء وسهرة البدوية بـ150 جنيهًا، مع تقديم فقرات التنورة والساحر والرقص الشرقي، وكذلك رحلة إلى جبل موسى ودير سانت كاترين بـ400 جنيه للفرد، وتشمل صعود الجبل وزيارة الدير، وتناول الإفطار والانتقالات.