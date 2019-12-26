الحكومة توافق على تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال"

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على الترخيص لكل من وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "الذبح الحلال".

بحسب بيان لمجلس الوزراء، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على المشاركة الفعالة في هذه الصناعة وما تشهده من اتساع في حجمها في الوقت الراهن والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: أسوان، وقنا، وسوهاج، والفيوم؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مدارس (تعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي) عليها، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة علي خطط التنمية بوجه عام.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة تخصيص مساحة (12,81) فدان تقريباً تعادل (53846) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بلقاس بمحافظة الدقهلية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لاستخدامها في إقامة محطة مياه الصرف الصحي، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الشباب والرياضة بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري؛ لرعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه لمدة خمس سنوات بواقع مليون جنيه سنوياً، وذلك بإقامة مركزين لاكتشاف المواهب بمركز شباب الجزيرة والمدينة الرياضية ببورسعيد، على أن يكون قوام المركزين 250 ناشئا، يمثل 20% منهم من أبناء شهداء الجيش والشرطة والأيتام.

ويأتي مشروع بروتوكول التعاون، في إطار استراتيجية الدولة وخطتها نحو التنمية المستدامة من خلال التركيز على محور بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام برعاية المواهب الرياضية في ضوء اتباع الأساليب العلمية بشأن إعداد اللاعبين وتدريبهم وتأهيلهم من كافة النواحي البدنية والنفسية والغذائية، والحفاظ على استمرارية ريادة الدولة في رياضة الاسكواش على المستوى العالمي.

ووفقاً لمشروع البروتوكول، يتحمل البنك الأهلي المصري كافة النواحي المالية الخاصة بتنفيذ وتشغيل المشروع، بينما تتولي وزارة الشباب والرياضة إدارة المشروع من كافة الجوانب المالية والإدارية والفنية من خلال كوادرها الإدارية واللجان العلمية المتخصصة والاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للاسكواش، وسيتم تسجيل لاعبي المشروع بالاتحاد تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة باسم المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن قيام مصلحة الكيمياء بشراء أجهزة علمية معملية لفرعي المصلحة بميناءي دمياط وبورسعيد، وذلك نظراً لأهمية تجهيز فرعي مصلحة الكيمياء بالميناءين، إلى جانب توفير الأجهزة المطلوبة لخدمة العملاء بالميناءين ولخدمة الصادرات لأفريقيا، وكذا لخدمة محور تنمية قناة السويس والمناطق والتجمعات الصناعية اللوجستية بالمحور ومدينة الأثاث بدمياط، وذلك بالنظر لدخول هذه الموانئ ضمن المرحلة الأولى للمراكز اللوجستية للنافذة القومية الواحدة لمصلحة الجمارك.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/12/2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 .

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