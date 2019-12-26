السيسي يوافق على تعديل منحة مساعدة بين مصر وأمريكا
10:55 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
القاهرة - أ ش أ:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 512 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 19 نوفمبر 2019.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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