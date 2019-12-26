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بهذا الرابط.. فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية 2020

10:06 ص الخميس 26 ديسمبر 2019
بهذا الرابط.. فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية 2020

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وقالت الوزارة إنه يمكن للطالب التسجيل من خلال (كود الطالب وكلمة السر) التي يحصل عليها من خلال المدرسة المقيد عليها.

وطالبت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة.

وبعد الحصول على الكود وكلمة السر، يمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط الحالي:

http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/

وزارة التربية والتعليم تسجيل الاستمارة الإلكترونية طلاب الثانوية الثانوية العامة

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