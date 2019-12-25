السيسي: نسعى لحل سياسي في ليبيا بوجود جيش وطني موحد

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا يحافظ على وحدة أراضيها.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي نقلتها قناة "العربية"، في لقاءه مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

وأضاف الرئيس السيسي: يجب أن يكون هناك جيش وطني موحد في ليبيا، لافتًا إلى وجود محاولات دولية عديدة للتوصل لحل هذه الأزمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد الرئيس السيسي، حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، معتبرًا أنها "لا تملك إرادة حرة"، وأنها "أسيرة الميلشيات الموجودة في العاصمة طرابلس".

وأكد السيسي في مداخلة له بإحدى جلسات منتدى شباب العالم، أن "الأمن القومي المصري تضرر كثيرا بالموقف غير المستقر في ليبيا".