"الششتاوي": تعاون بين "الوطنية للإعلام" ومجموعة الصين

كتب - مصطفى علي:

بحث إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام مع وفد المجموعة الصينية للإعلام برئاسة يان شياو مينج النائب الأول لرئيس مجموعة، سبل التعاون الإعلامي بين الجانبين.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز وإثراء التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والمجموعة الصينية للإعلام في مختلف المجالات الإعلامية ، حيث بحث الجانبان تنشيط آليات هذا التعاون من تبادل خبرات والتعرف على أحدث التقنيات فى مجالي الإعلام المسموع والمرئي وتبادل التدريب بين الجانبين بالإضافة إلى التبادل الإخباري والبرامجي والمواد الثقافية والتراثية بهدف تعزيز المعرفة لدى الشعبين المصري والصيني بهاتين الحضارتين العريقتين.

حضر الاجتماع نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية وسفير الصين بجمهورية مصر العربية لياو ليتشيانج والوفد الإعلامي المرافق.

وشهد الاجتماع توقيع تجديد عقد التعاون الإعلامي المبرم بين الإذاعة المصرية والمجموعة الصينية للإعلام والذي انتهى في يوليو 2019.

وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى لمجموعة الصين للإعلام بعد تشكيلها بالاندماج بين التليفزيون المركزي الصيني (CCTV ) وإذاعة الصين الوطنية ( CNR ) وإذاعة الصين الدولية ( CRI ) ، وهي أكبر مؤسسة إعلامية رسمية في الصين ، ومن أكبر المجموعات الإعلامية الشاملة في العالم.

وأكد الششتاوي على عمق العلاقات المصرية الصينية الوثيقة والممتدة بين حضارتين عريقتين والتي تتطلب المزيد من التعاون الإعلامي بين البلدين وتفعيل البروتوكولات الإعلامية الموقعة بين الجانبين خاصةً في مجال التدريب والتبادل الإخباري لنقل الأحداث الهامة.

ومن جانبه .. أكد رئيس الوفد الصيني أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين كما اتفق مع الجانب المصري على ضرورة تفعيل التعاون في مجالي التدريب والتبادل الإخباري والبرامجي للتعرف على التقنيات الحديثة في وسائل الإعلام.

وبدوره ..نوه سفير الصين بالقاهرة بتطور العلاقات المصرية الصينية التي شهدت تقدماً كبيراً من خلال العديد من اللقاءات التي جمعت رئيسي البلدين .. مؤكدا أن سفارة الصين تدعم سبل تطوير التعاون الإعلامي في المجالين المرئي والمسموع ولديها كافة الاستعدادات للتعاون مع الإعلاميين المصريين.

وأثنى على وسائل الإعلام المصرية التي تعمل على تعزيز التقارب بين الشعبين المصري والصيني كما وجه الشكر للهيئة على حفاوة الاستقبال من جانب الهيئة الوطنية للإعلام وعلى رأسها حسين زين رئيس الهيئة والقائمين على التنسيق لهذا اللقاء من العلاقات الدولية برئاسة الهيئة.