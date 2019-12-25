رسالة دكتوراة.. جامعة حلوان تناقش طريقة جديدة لصناعة الأسنان

كتبت- داليا شبل:

ناقشت كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان رسالة دكتوراه بعنوان: "تحضير وتوصيف متراكبات التيتانيوم كمواد مناسبه لاستخدامها في التطبيقات الحيوية وتطبيقاتها التعليمية"، والمقدم من الباحث أحمد الطنطاوي عبدالمجيد، المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا الإنتاج.

وقالت جامعة حلوان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، ناقشت الرسالة تصنيع متراكبات التيتانيوم واستخدامها في التطبيقات الحيوية "الطبية " في زراعة الأسنان والتي تعد طريقة جديدة لصناعة الأسنان الصناعية.

وأوضحت الجامعة، حيث يتم تصنيعها من متراكبات التيتانيوم مع المولبيدينوم والزركونيا أو الالومينا، بهدف الحصول على خصائص لها مقاومة للضغط والتأمل والبري، بالإضافة إلى كونها متراكبات غير سامة لجسم الأسنان مقارنة بالمواد الأخرى التي يتم تصنيع الأسنان منها، حيث أظهرت مقاومة تآكل عالية في اللعاب الاصطناعي لفم الانسان وتم التحقق من اختبار التوافق الحيوي مع جسم الإنسان للعينات وكشفت النتائج عن عدم وجود أي سمومية تضر بجسم الأسنان سواء عن طريق الفم أو الزرع في العظام.

وأشارت الجامعة إلى أن لجنة الحكم والمناقشة تكونت من الدكتور إبراهيم لطفي، أستاذ هندسة السيارات ووكيل كلية التعليم الصناعي لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، والدكتور نادية سمعان لطف الله أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والدكتور إبراهيم محمد غياض، أستاذ باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات التبين، ودكتور أميمة عبدالجواد القاضي رئيس معمل تكنولوجيا المساحيق بمركز بحوث وتطوير الفلزات بالتبين.