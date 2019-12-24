"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التحول الرقمي

كتب - محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي"، وإحدى الشركات المصرية في مجال التحول الرقمي، بحضور المهندس عاطف أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالسلام.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي، كما يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإنتاج الحربي للتصنيع الرقمي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بالجهات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأس "الإنتاج الحربي" للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في بناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة عالية.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" والشركة المتخصصة في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المشروعات في إطار استراتيجية التحول الرقمي والاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ عدد من الأعمال وهي (مراجعة التعاقدات الحالية لشركات الإنتاج الحربي وتقييم درجة فاعليتها لتحقيق الأهداف المرجوة على مستوى أداء الأعمال "Business Layers" – تحديد الفجوات المؤثرة على نجاح المشروعات التي تقوم بها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومتطلبات تعديلها لتحقيق أهداف أداء الأعمال – اقتراح مشروعات للجهات المختلفة بالدولة في إطار استراتيجية التحول الرقمي – المشاركة في تحديد الفرص سريعة العائد "Quick Win" – تقديم الإستشارات في مجالات التحول الرقمي و الأنشطة المرتبطة بمجالات التصنيع الإلكتروني).

من جانبه، أشار المهندس عاطف أحمد حلمي رئيس الشركة، إلى أن مصر تتبوأ مكانة متقدمة فيما يتعلق بجهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي في المنطقة وفق رؤية واستراتيجية طموحة، وأوضح أن شركته ستعمل على أن تحقق الشراكة مع "الإنتاج الحربي" نقلة نوعية نحو تحقيق أهداف الوزارة لتعزيز مستويات تنافسية منتجاتها واستدامة أعمالها وخفض تكاليف التشغيل من خلال الحلول الصناعية الرقمية الفعالة، وذلك بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى شركته وتطبيقاتها العصرية في مجال التحول الرقمي.

كما أكد "حلمي" على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي؛ نظرًا لما يتوفر بشركاتها ووحداتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية عالية، بالإضافة إلى مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وقدرتها على مواكبة التطور والتحول السريع للعمل ضمن منظومة تحول رقمي ناجحة.