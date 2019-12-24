مهندس مصري يحصل على 410 آلاف جنيه مستحقات بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في حصول مهندس مصري على مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 5 أشهر، بقيمة إجمالية 97 ألفا و731 ريالاً سعوديا، أي ما يوازي 410 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "أ.ع.م" ويعمل بإحدى شركات صيانة وتشغيل المصاعد الكهربائية بمعاونته ومساعدته في الحصول علي مستحقاته لتوقف صرف راتبه منذ خمسة أشهر ومكافأة نهاية الخدمة عن سبعة سنوات عمل بقيمة إجمالية أكثر من 97 ألفا و731 ريالا سعوديا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال الوزير، إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان أكد فيه أنه تم إفادة المواطن بضرورة رفع دعوى عمالية بالمحكمة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه.

وتواصل مكتب التمثيل العمالي، مع مدير الشئون الإدارية بالشركة "س.العتيبي" الذي أفاد أن تأخر الصرف بسبب تعثر مالي للشركة لتأخر تحصيل مستخلصاتها لدى الغير، فتم إخطار المواطن المصري بالاستمرار في متابعة الدعوى لحين حصوله على مستحقاته، وبعد المتابعة المستمرة معه، ومسئولي الشركة تم استلام الموطن شيك من محكمة التنفيذ بكامل مستحقاته بقيمة تتجاوز 410 آلاف جنيه مصري تقريبا.