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الأعلى للإعلام يوافق على مشروع خطط التدريب حول الأخبار الكاذبة و"الأمن القومي"

01:33 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الأعلى للإعلام يوافق على مشروع خطط التدريب حول الأخبار الكاذبة و"الأمن القومي"

مكرم محمد أحمد

كتب- مصطفى علي:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد على مشروع خطط التدريب ومن بينها ورش العمل حول الاخبار الكاذبة والتوعية السياسية وأبعاد الامن القومي في المجال الإعلامي. بحسب بيان.

كما تشمل الدورات محاضرات عن صناعة الأكاذيب وتضليل الراي العام وكيفية مواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات والمعايير والأكواد المهنية التي أصدرها المجلس.

تبدأ الدورة نهاية يناير المقبل وتبلغ مدتها 3 أيام بواقع محاضرتين يومين ومخصصة لمديري تحرير البرامج ومديري تحرير ورؤساء الأقسام بالصحف.

ويحاضر في الدورات أساتذة الإعلام وخبراء الأمن القومي وممثل عن وزارة التخطيط.

مكرم محمد أحمد مشروع خطط التدريب الأخبار الكاذبة ورش العمل

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