حدث ليلًا| حقيقة توقف "كارت الكهرباء".. ومستجدات تطوير ميدان التحرير

شهدت الليلة الماضية، حتى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي..

- عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 657 لسنة 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير 2020.

- السيسي يعزي الجزائر في وفاة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

- أول تعليق من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا صحة لما يتم تداوله حول قيام شركات توزيع الكهرباء بقطع خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبوقة الدفع.

- البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

- "صناعة النواب" تؤجل نشاطها لحين حضور الوزراء اجتماعات اللجنة

أصدرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بيانًا تُعلن فيه عدم عقد أي اجتماعات دون حضور الوزير المختص شخصيًا، وعدم قبول حضور الممثلين أو بعض وكلاء الوزارة.

- "حفر حتى منسوب محطة السادات".. مستجدات أعمال تطوير ميدان التحرير (صور)

ذكرت محافظة القاهرة، أن أعمال تطوير ميدان التحرير وتزيينه بمسلة الملك رمسيس الثاني التي يتم ترميمها بطول 19 مترًا، إضافة لأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام، تتم على قدم وساق بالتعاون بين وزارات الثقافة والآثار والسياحة.

- بعد واقعة برلمانية الشرقية.. ما هي عقوبة استعمال السلاح في الأفراح؟

رغم تغليظ عقوبة مطلقي النار عشوائيًا في المناسبات العامة والأفراح، سواء كانت من سلاح مرخص أو غير ذلك، إلا أن الظاهرة لا تزال محل جدل بسبب انتشارها على مستوى الجمهورية.

- "الري" عن تطورات ملف سد النهضة: مازلنا في مرحلة تقريب وجهات النظر

قال محمد السباعي، المتحدث الرسم باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه لم يتم الإعلان عن اتفاق محدد بخصوص مفاوضات سد النهضة حتى الآن.

- شارك في حرب أكتوبر.. من هو اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالإنابة؟

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسًا لأركان الجيش بالإنابة خلفًا للفريق قايد صالح، الذي وافته المنية.

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