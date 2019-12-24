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"اليتيمة".. أبرز المعلومات عن ليلة انتهاء موالد الأولياء اليوم

02:19 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
"اليتيمة".. أبرز المعلومات عن ليلة انتهاء موالد الأولياء اليوم

مولد الإمام الحسين

كتب- محمود مصطفى:

تختتم الطرق الصوفية، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، بمنطقة المشهد الحسيني، بشارع الأزهر.

ويحتفل أبناء الطرق الصوفية، بالليلة اليتيمية لمولد الإمام الحسين، مساء غد الأربعاء، والتي يحييها الشيخ ياسمين التهامي عميد المنشدين.

ويرصد "مصراوي" عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن الليلة اليتيمية لمولد الإمام الحسين:

1 ــ الليلة الختامية هي نهاية الاحتفالات بموالد الأولياء الصالحين.

2 ـ يطلق أبناء الطرق الصوفية مصطلح " الليلة اليتيمية" على الليلة التي تلي الليلة الختامية بموالد الأولياء.

3 ـ أطلقت الطرق الصوفية مصطلح "الليلة اليتيمية" نظرًا لغلق المحال بالمنطقة المحيطة بالاحتفال بعد انتهاء الليلة الختامية بموالد الأولياء.

4 ـ لم يرد مصطلح "الليلة اليتيمية" في الكتاب أو السنة.

5 ـ سميت الليلة الختامية بهذا الاسم بسبب الهدوء الموجود في منطقة الاحتفال بالمولد بعد انتهاء الليلة الختامية.

مولد الإمام الحسين موالد الأولياء الطرق الصوفية منطقة المشهد الحسيني شارع الأزهر

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