جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

القاهرة- (أ ش أ):

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الحشيش.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك- في تصريح اليوم الاثنين- إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من اليونان، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 72 قرصًا مخدرًا وكمية من الحشيش.

وأشار المصدر إلى أن مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة جمال عبدالفتاح قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي.​