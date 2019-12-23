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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

07:42 م الإثنين 23 ديسمبر 2019
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

مطار القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الحشيش.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك- في تصريح اليوم الاثنين- إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من اليونان، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 72 قرصًا مخدرًا وكمية من الحشيش.

وأشار المصدر إلى أن مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة جمال عبدالفتاح قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي.​

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