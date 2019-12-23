بروتوكول بين هيئة الكتاب ودار الهلال لطباعة موسوعة "شخصية مصر"

كتب- محمد عاطف:

وقع الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب مع مؤسسة دار الهلال للصحافة والنشر بروتوكول تعاون، ينص على أن تقوم الهيئة بطباعة 3 آلاف نسخة فقط من موسوعة شخصية مصر (أربعة أجزاء) وذلك بمكتبة الأسرة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين- أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اختيار جمال حمدان شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ(51)، وذلك طبقًا للاشتراطات المالية المعمول بها في إصدارات مكتبة الأسرة، على أن تضمن الهيئة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المملوكة لدار الهلال.

وأوضحت أنها ستقدم 300 نسخة من موسوعة جمال حمدان المطبوعة بمكتبة الأسرة لتوزيعها في جناح دار الهلال بمعرض الكتاب بنسبة بخصم 15%، منوهة بأن البروتوكول ينص على إصدار طبعة خاصة من كل كتب جمال حمدان الموجودة لدى دار الهلال وهي (شخصية مصر المختصر- القاهرة - سيناء - اليهود - قناة السويس هبة المصريين - 6 أكتوبر الاستراتيجية العالمية - المدينة العربية - استراتيجية الاستعمار والتحرير - العالم الإسلامي المعاصر).

وأشارت إلى أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المؤسستين الثقافيتين، كما يؤكد حرصهما على استمرار التعاون بينهما واستعدادهما لتبنى اقتراحات التعاون المطروحة مستقبلًا من أي من الطرفين.