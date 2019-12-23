وزير التموين: طرح مناقصة عالمية لتطوير شركة السكر

كتب - أحمد علي:

أعلن الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، في كافة النواحي التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسي للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، مؤكدًا أن عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لابد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوي وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته.

وأضاف "مصيلحى"، خلال كلمته، أن الوزارة التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، مشددًا على أن من لديه مشكلات حول ذلك الأمر يعلنها.

وأكد وزير التموين، على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذي يعد صاحب الحق دستوريًا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، وكذلك الصناعة، والمستهلك، مشيرًا إلى أن المستهلك يمثل أكتر من 80% من المنظومة.