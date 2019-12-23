قصة صورة.. أصدقاء "هيكل" يحتفلون به بـ"تورتة" تحمل صورته

كتب- مصطفى على

التقطت عدسات الكاميرا صورة لمجموعة من الشخصيات الإعلامية والوزراء السابقين أثناء تهنئتهم للوزير أسامة هيكل عقب اختياره وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، إذ احتفلوا به بـ"تورتة" تحمل صورته بمناسبة توليه المنصب.

وتواجد في الاحتفالية أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الأسبق، وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم وغيرهم من الشخصيات.

وكشف مصدر شارك في اللقاء- رفض ذكر اسمه- قال إن الجلسة كانت خاصة وأقيمت مساء أمس بين مجموعة من الأصدقاء الذين تربطهم علاقة صداقة منذ سنوات طويلة، حيث يلتقون سويًا بشكل دوري منذ نحو 10 سنوات، وهذا اللقاء جاء بالصدفة مع تعيين أسامة هيكل وزير دولة للإعلام.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن المجموعة تشارك في هذا اللقاء بشكل دوري كلقاءات ودية بين مجموعة من الأصدقاء، وقمنا بالاحتفال بتعيين "هيكل" وزيرًا لشؤون الإعلام وأحضرنا تورتة له تحمل صورته، لافتًا إلى أن هذه المجموعة جاء منها عدد من الوزراء والمسؤولين بمختلف المؤسسات والهيئات، وكنا حريصين على هذا الأمر مع تولي كل شخص منّا مسؤولية أي وزارة أو مؤسسة.