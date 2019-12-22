"زراعة البرلمان" تمنح "الري" 10 أيام لصيانة فروع ترعة السلام

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات الترع.

وتضمنت طلبات الإحاطة، الطلب المقدم من النائب فتحي الشرقاوي، حول إنشاء سحارة أسفل ترعة الرشيدية لوصل قنال برمبال بنهر النيل في فرع رشيد، لتغذية بحيرة البرلس بالمياه والزريعة لتحسين الثروة السمكية.

وأوصت اللجنة بعد مناقشة الطلب، بتشكيل لجنة من وزارة الري والنائب فتحي الشرقاوي، لمعاينة الأمر على الطبيعة، وإفادة اللجنة بالنتيجة.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن تكسير أعمال تدبيش على ترع شادر وعزام وفروعها بطول 100 كيلو متر، ما أدى إلى إهدار المال العام، وطالب تمراز بتشكيل لجنة من مكتب وزير الري والرقابة الإدارية لفحص الأمر، خاصة وأنه يشوبه إهدار للمال العام.

وقال ممثل وزارة الري، إن هناك 5 أفرع لترعة السلام بهم تدبيش، ولم يتم تسليمها للري، لعدم استكمال البنية الإنشائية بهم أو لارتفاع مناسيبها.

وأوضح، أن بعض الفروع تغذي مزارع سمكية بالمنطقة، ما يؤدي إلى ترسيبات بالترع، وبالتالي تمت أعمال الصيانة بها، وأزال الحفار بعض الترسيبات حتى تسير المياه بشكل طبيعي.

وقررت اللجنة، منح إدارة الري بالسلام فرصة لعمل الصيانة اللازمة لترعة السلام، خلال 10 أيام.