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نائب وزير التعليم عن استبعاده من منصبه: تقدمت باستقالتي منذ شهور

02:31 م الأحد 22 ديسمبر 2019
نائب وزير التعليم عن استبعاده من منصبه: تقدمت باستقالتي منذ شهور

الدكتور محمد عمر

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه تقدم باستقالته من منصبه منذ شهور، وذلك بعد تعيين الدكتور رضا حجازي اليوم الأحد ضمن التعديل الحكومي نائبًا للوزير خلفًا لعمر.

وأضاف "عمر" في تصريح لمصراوي أنه ما زال يدرس بقاءه في إدارة صندوق تمويل التعليم من عدمه خلال الفترة القادمة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.

محمد عمر وزارة التربية والتعليم رضا حجازي التعديل الوزاري

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