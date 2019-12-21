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السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

07:35 م السبت 21 ديسمبر 2019
السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

القاهرة - مصراوي:
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

أشاد الرئيس السيسي في هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجهاً بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.

الرئيس السيسي محمد زكي القوات البحرية وزير الدفاع

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