التموين: افتتاح 210 منافذ ضمن مشروع "جمعيتي" بالمرحلة الثالثة

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، افتتاح ما يقرب من 210 منافذ من مشروع "جمعيتي" ضمن المرحلة الثالثة من إجمالي عدد منافذ هذه المرحلة البالغ 1800 فرعًا في 2019.

وأضاف بيان للوزارة، أنه يتم إجراء المعاينات النهائية لباقي فروع هذه المرحلة، وتسليمهم ماكينات صرف السلع التموينية وصرف سلع نقاط الخبز، حيث يتم إنشاء الفرع في مكان يبعد عن أي محل تمويني آخر بمسافة لا تقل عن 500 متر، في إطار حرص الوزارة على تبني خطة لإنشاء المنافذ السلعية وفقًا للاحتياجات كل منطقة.

وقال تقرير صادر عن الوزارة، إنها شغلت ما يقرب 4120 فرع على مستوى محافظات الجمهورية، مقسمة على مرحلتين الأولى 3120 والثانية 1000 مرحلة ثانية، موضحًا أنه تم إنشاء هذا المشروع لتشغيل شباب الخريجين ولزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع لتوفير السلع والمنتجات، ومنها اللحوم في مختلف المحافظات، بأسعار مميزة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر وفقًا لخريطة الاحتياجات.

وأشار تقرير وزارة التموين، إلى أنه مستهدف أن يصل إجمالي عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية عام 2020 ومستهدف تغطية محافظات الصعيد بنسبة 65% من هذه المنافذ، وإتاحة فرص عمل تقدر بـ12000 فرصة عمل مباشرة. ​