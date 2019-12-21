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الإسكان: 95% نسبة تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد

10:45 ص السبت 21 ديسمبر 2019
الإسكان: 95% نسبة تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، لخدمة نحو 500 ألف نسمة بالمنطقة، وكذا المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي95% من المشروع.

وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد: تتكون المحطة من(المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/يوم شاملة التوسعات المستقبلية – المنشآت الفنية وتشمل"وحدات إزالة الزيوت والشحومات – وحدة التنقية الفائقة – مبنى المولدات والمحولات – 10 وحدات تحلية مياه بطاقة 15 ألف م3/يوم لكل وحدة – 4 خزانات للمياه سعة 15 ألف م3")، والمنشآت الإدارية، وتشمل(مبنى الإدارة - مبنى المهندسين – سكن العاملين)، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، وتشمل(أسوار – بوابات – أبراج حراسات – طرق وأرصفة – مسطحات خضراء).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المياه التي سيتم إنتاجها من المحطة يمكن استخدامها في الحياة العملية كأعمال الزراعة ومياه الشرب والاستخدامات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة للاستفادة من محطات التحلية فى المدن والمحافظات الساحلية.

عاصم الجزار محطة تحلية مياه البحر بورسعيد قناة السويس

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