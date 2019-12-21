"يوم الانقلاب الشتوي".. ومفاوضات سد النهضة أبرز الأخبار المتوقعة اليوم

تشهد تشهدها محافظتا الأقصر والفيوم، ظاهرة فلكية، حيث تشرق أشعة الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك بالأقصر، وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم، ويبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي نستعرضها في السطور التالية:

الخرطوم.. يبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

الأقصر.. تنطلق فعاليات المنتدى الشبابي العربي الأفريقي العاشر بالأقصر، بحضور 300 شاب من الدول العربية والافريقية، ورعاية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وبمشاركة وزارات: الشباب والرياضة والبيئة والسياحة والرى والموارد المائية والتعليم العالي والثقافة والاتحاد العربي للشباب والبيئة ومركز إعداد القادة والمجلس العربي للمياه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

بورسعيد.. يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان بمحافظة بورسعيد، مبادرة "مصر أمانة بين ايديك"، وذلك من خلال إطلاق برنامجين متتاليين يستمر كل منهما لمدة 3 أيام، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية عبر رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية.

شبين الكوم.. يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون 7 منشآت رياضية جديدة بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و 228 ألف جنيه.

الفيوم/الأقصر.. في ظاهرة فلكية تشهدها محافظتا الأقصر والفيوم، تشرق أشعة الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك بالأقصر، وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم، "يوم الانقلاب الشتوي"، الذي يعد إيذانا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث تحدث تلك الظاهرة بشكل سنوي على مدار يومي 21 و22 ديسمبر من كل عام.

بيروت.. يجري رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، مع أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية والنواب المستقلين استشارات تشكيل الحكومة الجديدة واستطلاع آراء النواب والوقوف على مطالبهم في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة وآليات التمثيل الوزاري داخلها وجدول أعمالها والأولويات الحكومية التي ينبغي أن تُتبع.