البيئة: انتهاء أعمال البنية الأساسية بمحمية "أبوجالوم" العام المقبل

كتب - محمد نصار:

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بمحمية أبوجالوم بمحافظة جنوب سيناء وأماكن الجذب؛ لتوفير تجربة فريدة من نوعها لزوار المحمية خلال العام المقبل، كذلك تطوير منطقة (تايجر ريف) ووادي الرساسة؛ لتوفير خدمات متنوعة كمظلات وأماكن مخصصة للسيارات، بالإضافة إلى إقامة مبنى للغطاسين.

وأضافت وزيرة البيئة- في بيان اليوم الجمعة- أنه يجري كذلك الانتهاء من تنسيق وتنظيف منطقة (الحمامات الجافة) ومنطقة الانتظار الداخلية، مع الانتهاء من تطوير مدخل ومخرج منطقة الانتظار.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية في مصر والعمل على إدارتها وفق أحدث النظم العالمية، مما يحقق التكامل في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، لافتة إلى أن عمليات التطوير والتحديث تتم بمشاركة السكان المحليين.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزيرة البيئة بشكل مستمر لأعمال التطوير والتحديث التي يجري تنفيذها في مختلف المحميات الطبيعية، حيث استعرضت مؤخرا أعمال تطوير محمية (أبو جالوم) ، والتي تجري وفق معدلات أعلى من الجدول الزمني، حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بها بعد التطوير خلال العام المقبل، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز نظم الإدارة والتمويل بالمحميات بعدد من المحميات الطبيعية.

يشار إلى أن وزارة البيئة انتهت من تطوير مراكز وخدمات الزوار والبنية الأساسية بعدد من المحميات، وهي (وادي الجمال ووادي دجلة والغابة المتحجرة ورأس محمد ومسار الزوار بجبل موسى سانت كاترين).

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