عبدالله رشدي بعد إحالته للتحقيق: أعمل بالأوقاف.. ولم أتحدث باسم أي مؤسسة

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ عبدالله رشدي، إمام وخطيب مسجد الإمام علي بن أبي طالب التابع لمديرية أوقاف القاهرة، إنه لا يتحدث في كل برامجه ولقاءاتِه إلا باسمه، وأنه لم يسبق له أن تحدث باسم أي مؤسسة إلا حينما يُطلَبُ ذلك منه، وأما في غير ذلك فلم يقل إنه متحدث باسم أحد.

وأضاف "رشدي"، لمصراوي، في أول تعليق له بعد إحالته للتحقيق من قبل وزارة الأوقاف، أنه يعمل في وزارة الأوقاف، وأما الأزهر الشريف فليس عاملاً على قوتِه وإنما هو منتسب إليه كشأن كل العلماء الذين تخرجوا ودرسوا في الأزهر الشريف، ثم كانت أعمالهم الإدارية بحسب مواقعهم التي تم توزيعهم عليها.

كان الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، قرر اليوم الاثنين، إحالة المذكرة المرفوعة إليه من الشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون محافظة القاهرة والوجه البحري بشأن ما نسب إلى الشيخ عبد الله رشدي إمام مسجد علي بن أبي طالب بمصر الجديدة، من مخالفات، للتحقيق بديوان عام الوزارة.

كانت إدارة قناة المحور قررت إيقاف برنامج الشيخ عبدالله رشدي، الذي يذاع مرتين أسبوعيا.