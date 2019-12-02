انطلاق فعاليات الجلسة الأولى لمفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد :

انطلقت فعاليات الجلسة الأولى لمفاوضات سد النهضة بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة.

بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور رئيس قطاع مياه النيل، ووزير الري الإثيوبي سيلشى بيكيلي والوفد المرافق له، ووزير الري السوداني ياسر عباس والوفد المرافق له.

وقال مصدر بوزارة الري، إن مباحثات مصر خلال تلك الاجتماعات تتمثل في وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة الحالية، بداية من حالة الفيضان ونسب التخزين، نهاية بإدارة السدود وضمان عدم تأثر السد العالي بأضرار.

وأضاف المصدر، لمصراوي أن مصر متمسكة بحقوقها المائية ومرحبة بأي حل يضمن عدم الإنقاص من حصتها المائية.

يشار إلى أن الجولة الثانية التي تستضفها القاهرة ضمن 4 جولات يشارك بها الدول الـ3، ومندوبي الأمم المتحدة والبنك الدولي.