مساعد رئيس الجمهورية يشارك في مؤتمر الإسكندرية الدولي للهندسة الإنشائية

(أ ش أ):

استعرض المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس وزراء مصر السابق قواعد وأخلاقيات مهنة الهندسة من خلال الحرص على التكامل والربط بين الاستفادة والخبرة والموضوعية والمهنية وتحقيق المصلحة العامة والتطوير المهني وعدم تعارض المصالح والتطوير المهني في ممارسة مهنة الهندسة.

وتحدث خلال فعاليات ورشة العمل التي أقيمت على هامش مؤتمر الإسكندرية الدولي العاشر للهندسة الإنشائية والجيوتقنية وإدارة المشروعات والتي تعقدها كلية الهندسة جامعة الاسكندرية الكود المصري لاخلاقيات المهنة وهندسة القيمة من خلال خفض التكلفة وتحسين الكفاءة وأنظمة البناء والتشييد المختلفة وعرض العديد من المشروعات القومية التي شيدت خلال العشر سنوات الأخيرة.

واستعرض خلال اللقاء مع أساتذة كلية الهندسة عدد من النقاط الفنية الحديثة وكيفية الأستفادة من التقدم التكنولوجي والعقول المصرية لتطوير هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والدكتور ناصر درويش رئيس المؤتمر وعدد من اساتذه وعلماء الهندسة بمصر والعالم ورؤساء مجالس شركات البناء والاسمدة والحديد والعاملين بقطاع التشييد والبناء في مصر.