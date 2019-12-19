محافظ القاهرة يوجه بسرعة تطوير محوري الحجاز وجسر السويس

القاهرة- (أ ش أ):

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير مديرية الطرق ورئيس حي مصر الجديدة بسرعة استكمال أعمال التطوير الجارية بمحوري الحجاز وجسر السويس ورفع تراكمات ومخلفات الحفر أولاً بأول، وتكثيف أعمال الإنارة بزيادة عدد الأعمدة وصيانة الموجود فعلياً ورفع كفاءتها وتجهيزها بكشافات إنارة مزدوجة حديثة لتكثيف أعمال الإنارة بالجزيرة الوسطى للشارع عقب رصفه وتطويره.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، اليوم الخميس، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بشارعي الحجاز وجسر السويس، والذي تقوم بهما مديرية الطرق والكباري بالمحافظة في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية المرجوة.

وخلال الجولة، أكد المحافظ أن شارع الحجاز يعد محورًا مروريًا هامًا بشرق القاهرة ، وأن أعمال التطوير الجارية تمتد لحوالي 5,300 كيلومتر بدءاً من شارع الميرغني وحتى تقاطعه مع شارع عبد الحميد بدوى مروراً بميادين روكسي والمحكمة وهليوبوليس وميدان الحجاز، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع قضبان الترام وتوسعة الشارع بعرض 15 مترًا للحارة، مع إنشاء جزيرة وسطى وتجميلها بأحواض زهور بعرض 4 أمتار، وتغيير كامل للأرصفة طبقا للمقاييس الفنية الحديثة وبلغت نسبة التنفيذ به 65%.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير محور جسر السويس تمتد من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري بطول 5 كم ، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالي 35% تشمل توسعة للشارع وإعادة رصف مع تطوير الأرصفة وتقليم الأشجار وتزويد الإنارة العامة مع مراعاة تخصيص أماكن لانتظار السيارات.