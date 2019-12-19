"حقوق الإنسان بالنواب": قانون الأحوال الشخصية سيكون في صالح الأسرة

كتبت - ميرا إبراهيم:

تصوير - هاني رجب:

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية سيخرج من البرلمان متوازن لصالح الأسرة المصرية بدون تمييز.

جاء ذلك على هامش احتفالية "ستون عاماً المرأة المصرية تحت قبة البرلمان" بحضور لفيف من السياسيين والصحفيين والإعلاميين، اليوم الخميس.

وأشادت عازر بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء قانون الأحوال الشخصية عندما أكد خلال كلمته في منتدى أسوان مؤخرا أنه لن يقر قانونا يضر بمصالح المرأة المصرية، لافتة إلى أن الرئيس السيسي مؤمن بدور المرأة، والأخيرة محظوظة في عهده بالدعم من القيادة السياسية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي يقدم في كل مؤتمر رسائل ثقافية وحياتية من أجل إلقاء الضوء على دور المرأة، منوهة إلى أن المرأة المصرية استطاعت أن تؤدى في كل المناصب أداء جيدا مثل الرجل.

ولفتت إلى أن المرأة في البرلمان الحالي ساهمت بدور كبير في خروج التشريعات، مشيرة إلى أن المرأة خارج البرلمان وفي المناصب الرفيعة أثبتت كفاءة عالية.

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