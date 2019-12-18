مدير ميناء الغردقة: استقبلنا 51 ألف راكب العام الجاري

كتب- أحمد علي:

كشف اللواء سامح عبد العزيز، مدير ميناء الغردقة البحري، أن الميناء استقبل ٥١ ألف راكب في عام ٢٠١٩، منهم ١٣٦٣ سائح خلال ١٧ رحلة، وعمالة خدمة حجاج ٧٠١٠ من خلال ١٢ رحلة وصول وسفر، و ٢٢٢٠٨ راكب وصول وسفر، بالرغم من تراجع معدلات السياحة بشكل نسبي.

وأضاف "عبدالعزيز"، في كلمته خلال لقاءه مع وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي هامش زيارتها لمحافظة البحر الأحمر، أن هناك اقتراح بتخصيص الدور الثاني علىي لمحطة الركاب كمول تجاري بمساحة ٦٢٥٠ متر، يحتوي على عدد من المحلات ودورات المياه ومساحات مخصصة لعدد من الكافتيريات وجاري أعمال التنسيق مع وحدة الحماية المدنية بالمدينة للموافقة على التشغيل، مؤكدا أن محافظ البحر الأحمر الجديد أمر بتوفير قطعة أرض لعمل جراج خارجي.

شارك في الجولة التفقدية كل من: هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.