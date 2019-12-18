إحباط محاولة تهريب أدوية للتهرب من سداد الرسوم الجمركية

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتي تقدر بنصف مليون جنيه.

وأفاد بيان لجمارك مطار القاهرة الدولي أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 736 القادمة من اسطنبول اشتبه رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري بعد ملاحظته أنه لا يحمل أية حقائب وقصر مدة سفره وبسؤاله عما إذا كانت معه حقائب فأجاب بالنفي فتم الرجوع لشركة الطيران فأفادت بأن الراكب لدية شنطتي سفر كبيرتين وأنه طلب تخزينهما لدى الشركة على أن يتم إستلامهما بمطار الغردقة.

وتم تكليف قوة أمن الجمارك بسحب الحقائب من شركة مصر للطيران وبفتحهما تبين وجود 26 ألفا و 40 قرص دواء خاص بالمعدة و10 آلاف و600 قرص خاص بعلاج بسرطان الدم والكبد بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم جرد وتحريز المضبوطات وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية.