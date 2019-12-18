"الوزراء" يوافق على تعديل بقرار إنشاء هيئة السلع التموينية

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

وينص التعديل على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائب محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الزراعة واستصلاح الأراضي، التجارة والصناعة، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التموين والتجارة الداخلية)، إلى جانب عضوين من ذوى الخبرة".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية شرق النيل ببني مزار بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع سوق الجملة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المحافظة من خلال توفير السلع والمنتجات الرئيسية والمهمة للمواطنين بأسعار مناسبة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 58.11 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية "هو" بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية.