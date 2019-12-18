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السفير الفرنسي: قفزة كبيرة في أعداد السياح إلى مصر هذا الشتاء

02:46 م الأربعاء 18 ديسمبر 2019
السفير الفرنسي: قفزة كبيرة في أعداد السياح إلى مصر هذا الشتاء

سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه

كتب - محمد عبيد:

قال سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، إن العلاقات المصرية الفرنسية، تمر بمرحلة متقدمة للغاية على جميع المستويات خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن أعداد السياح الفرنسيين القادمين لزيارة المدن المصرية حققت قفزة كبيرة، وسوف تزيد خلال الموسم الشتوي المقبل، لذلك قررت المؤسسات الفرنسية تحديث كل الخدمات المقدمة بين القاهرة وباريس.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، على هامش الإعلان عن تشغيل رحلات أسبوعية بين باريس والقاهرة عبر الخطوط الفرنسية التي ضمت لأسطولها اليوم الطائرة أيرباص A350.

وقال إن تشغيل الطائرة الجديدة بين القاهرة وباريس يعد رسالة تأكيد للجميع بثقة فرنسا في الأمن المصري بالمطارات والخدمات الأرضية المقدمة خدمة المسافرين، علاوة على مستقبل السياحة فيها.

وأوضح السفير، أن تشغيل مثل هذا الطراز يعد نقلة نوعية ومحطة مهمة للشركة في مسيرتها معربًا عن أمله في تزايد جودة الخدمات باعتبار الطائرة الجديد قيمة مضافة لتاريخ عمل الخطوط الفرنسية في مصر الممتد منذ نحو 80 عامًا.

وأضاف "روماتيه" أن عدد السياح الفرنسيين وصل إلى أعلى معدلاته عام 2010، حيث بلغ مليون سائح فرنسي، وانخفض إلى 100 ألف عامي 2012 و2013، متوقعًا أن يصل إلى 700 ألف خلال العام الجاري لكن لم يتم الحصر حتى الآن.

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